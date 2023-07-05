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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة ليبرية على متنها 49 ألف طن غاز مسال

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة.

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ينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، ، منها ناقلة الغاز المسال (NEO ENERGY  ) والتى ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 288 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 49 ألف طن من الغاز المسال .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25040 طن تشمل : 2400 طن مولاس و  7870 طن يوريا و 1000 طن علف بنجر و 13770 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42902 طن تشمل : 7491 طن ذرة و 1145 طن خشب زان و 9562 طن خردة و 1687 طن حديد و 3700 طن فول صويا و 1481 طن ابلاكاش و 17656 طن قمح و 180 طن كسب صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 411 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3376 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164285 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225215 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4038 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و اسيوط ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3463 شاحنة .

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