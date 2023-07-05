ميناء دمياط يستقبل سفينة ليبرية على متنها 49 ألف طن غاز مسال

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة.

ينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، ، منها ناقلة الغاز المسال (NEO ENERGY ) والتى ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 288 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 49 ألف طن من الغاز المسال .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25040 طن تشمل : 2400 طن مولاس و 7870 طن يوريا و 1000 طن علف بنجر و 13770 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42902 طن تشمل : 7491 طن ذرة و 1145 طن خشب زان و 9562 طن خردة و 1687 طن حديد و 3700 طن فول صويا و 1481 طن ابلاكاش و 17656 طن قمح و 180 طن كسب صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 411 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3376 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164285 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225215 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4038 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و اسيوط ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3463 شاحنة .