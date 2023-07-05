حلف الناتو: لا يمكننا تقديم ضمانات أمنية لـ مولدوفا

قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ميرسيا جيوانا، اليوم الأربعاء، إن الحلف لا يمكنه تقديم ضمانات أمنية لـ مولدوفا في قمة فيلنيوس.

وأضاف جيوانا أن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، يوفر لـ مولدوفا دعما نشطا وشاملا.

وتابع: "كونك دولة محايدة لا يعني أن تكون ضعيفًا. لذلك، لا يمكننا التحدث عن ضمانات أمنية، لكن إدراج مولدوفا في المسار الأوروبي يعني أيضًا تطور العلاقات في مجال الأمن مع الاتحاد الأوروبي، ومع حلف شمال الأطلسي”.

في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن التقارب بين مولدوفا وحلف شمال الأطلسي سيتسبب في فقدان سيادة كيشيناو.

بدورها، قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن غالبية سكان الجمهورية يعارضون الانضمام إلى الناتو.