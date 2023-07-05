العثور علي جثة سيدة بجوار سور مدرسة بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر بجوار سور إحدى المدارس بوسط مدينة الغردقة، وتم نقل الجثة وإيداعها مشرحة مستشفي للغردقة العام تحت تصرف النيابة.

كان عدد من الأهالى قاموا بالاتصال بمرفق الإسعاف للإبلاغ عن وجود سيدة في حالة مرضية بمنطقة الملاحة بجوار مدرسة طه حسين بوسط مدينة الغردقة، وعقب وصول سيارة الإسعاف تبين أن السيدة متوفاة وتدعى «ص .م» تبلغ من العمر 44 عامًا، وعلى الفور تم إبلاغ نجدة الغردقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات،

وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، لحين استخراج تصريح الدفن وتسليمها لذويها.