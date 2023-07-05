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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

صدى البلد

 أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 27.17 نقطة ليقفل عند مستوى 11591.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.


وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 292 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

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وكانت شركات ميدغيلف للتأمين، و متطورة، والكيميائية، والصناعات الكهربائية، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما شركات العربية، والدوائية، والخدمات الأرضية، ورعاية، و الدريس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.91% .
وكانت أسهم شركات شمس، والكيمائية، وأمريكانا، ومعادن ، والمطاحن الأولى هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المطاحن الأولى، والتموين، وجمجوم فارما، والموارد ، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 539.05 نقطة ليقفل عند مستوى 24630.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون سهم.

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