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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاحدى الفتيات اللبنانيات والتي انتقدت فيها اكلة الفسيخ المصري  ردا على نقد المصريين على الاكل اللبناني والذي يعتمد على اللحم والكبده النية 

طبق العيد اللبناني يثير غضب المصريين

بدأت القصة بعد نشر احدى السيدات اللبنانيات طبق العيد والمكون من لحم مفروم نيئ وكبده نيه ولحم شرائح نيئ والذي وصفته السيدة بانه من اشهى الاطباق اللبنانية بينما هاجمه المصريين في التعليقات .

اشتعلت حرب التعليقات على طبق العيد بين المصريين واللبنانين لترد احدى اللبنانيات بفيديو وتتحدث فيه عن الفسيخ وتنتقده بشده .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

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