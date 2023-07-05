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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يُهنئ الطالبة بسملة عصام الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية

صدى البلد

هنّأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطالبة بسملة عصام عبد المنصف المُقيدة بمدرسة السلطان عويس للتعليم والتدريب المزدوج بالعاشر من رمضان لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في  دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج تخصص صناعات غذائية للعام الدراسي  2022  / 2023  متمنياً لها دوام التوفيق والتفوق العلمي في حياتها الجامعية والعملية .

 

أكد المحافظ أهمية العلم والتعلم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وقال إن الجمهورية الجديدة تقوم على العلم والتعليم والتعلم والتحول من الأنظمة التعليمية التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين إلى أنظمة تعليمية حديثة تعتمد على المهارات القائمة علي الفكر والتحليل لتحدث طفرات كبيرة تؤدي إلى تطور وبناء الدولة.

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وأشاد محافظ الشرقية بجهود الطلاب الأوائل في مختلف المراحل الدراسية وأولياء أمورهم وكذلك مديري الإدارات التعليمية وجميع العاملين المشاركين في العملية الامتحانية، مؤكداً على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتوفير تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات و الحصول علي المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية.

الأول على مستوى الجمهورية التعليم والتعلم التدريب المزدوج الجمهورية الجديدة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العملية الامتحانية بالعاشر من رمضان دبلوم المدارس الثانوية الفنية دبلوم المدارس الثانوية

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