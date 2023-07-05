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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق عن زيزو : متألق من 2019

زيزو
زيزو

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ، علي تألق زيزو مع نادي الزمالك لمدة ٣ مواسم .


وكتب أحمد عيد من خلال حسابه على فيس بوك:" الظاهرة الغريبة من ٣ مواسم في حمزة المثلوثي وسيف الجزيري الموسم بتاعهم بيبدأ من شهر ٦ كل موسم لحد نهايته.

 
‏أما الوحيد الي مكمل من ٢٠١٩ وكل موسم بيفرق عن الي قبله في التطور في كل حاجة هو زيزو لانه بيلعب كرة بس ومركز في كل التفاصيل حتي لو بعض الاوقات في الموسم مستواه بينزل بس بيفضل مؤثر ..


‏من قبله  كان طارق حامد وعبدالله السعيد ‏والونش ربنا يرجعه بالسلامة فضلو فترة كبيرة علي نفس المستوي واتوقع محمد عبد المنعم وفتوح ومروان عطية بردو لو مكملين بنفس الطريقة هيبقي عندهم استمرارية كبيرة مع الاندية والمنتخب  ".

كشف خالد الغندور عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك، عن عدد الصفقات التي يسعى الفريق الأبيض لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال في تصريحات إذاعية : "الزمالك سوف يتعاقد مع 4 أو 5 صفقات خلال انتقالات الصيف، والمفاوضات مستمرة مع أكثر من لاعب في الوقت الحالي لوضع الرتوش الأخيرة".

وأضاف: "المدير الفني يسعى لتدعيم بعض الخطوط مثل المساك والجناح وخط الوسط والمهاجم والتحركات مستمرة لتدعيم الفريق".

ونجح الزمالك في الفوز على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في ربع نهائي كأس مصر .

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