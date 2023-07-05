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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1500 كيلو حلوى للأطفال مجهولة المصدر داخل مصنع بالعاشر من رمضان

تسالي الأطفال
تسالي الأطفال

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن و مفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٤٧٢٩ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد ٧٥ شيكاره معبأ بها مصاصات أطفال بكل شيكارة ٢٠ كيلو بإجمالي وزن ١٥٠٠ كيلو مصاصات مجهولة المصدر علي ذمة المحضر.

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كما تم تحرير المحضر رقم ٥٧٣٠ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات وتحرير المحضر رقم ٥٧٣١ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري غذائي لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية.

وتم تحرير المحضر رقم ٥٧٣٢ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.

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