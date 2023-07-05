بسبب أفظع الانتهاكات بتاريخ أمريكا.. أمر قضائي ضد مسئولين بارزين بإدارة بايدن

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن قاضيًا فيدراليا أصدر أمرًا قضائيًا يمنع مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس جو بايدن من التعاون مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت "واشنطن بوست”، أن هذه خطوة قد تعطل سنوات من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الحكومة الأمريكية وشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إن الأمر القضائي الذي أصدره قاض فيدرالي يأتي ردًا على دعوى قضائية رفعها المدعي العام الجمهوري في لويزيانا وميسوري، بزعم قيام مسؤولين حكوميين بالمبالغة في جهودهم لتشجيع شركات وسائل التواصل الاجتماعي على التعامل مع المنشورات التي كانوا قلقين من أنها قد تسهم في التردد في تلقي اللقاحات خلال جائحة كورونا، أو قلب نتائج الانتخابات.

ويعد هذا الأمر القضائي انتصارًا للمدعي العام الأمريكي الذي اتهم إدارة بايدن بتمكين "مؤسسة الرقابة" الفيدرالية من تشجيع شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على إزالة وجهات النظر غير المواتية سياسيا.

وأوضح المدعي العام الأمريكي أن هذه الإجراءات من "أفظع الانتهاكات للتعديل الأول في تاريخ الولايات المتحدة".