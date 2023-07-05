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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أوعي تسكتي وبلغي الطب البيطري.. علامات بالفراخ تؤكد غش التجار

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها بالفيسبوك منشورا عن الدجاج المغشوش وغش التجار للفراخ.

 

وقالت سماح نوح في منشورها "  لما تشتري فرخة وتلاقيها طرية اوي بشكل اوڤر  وتحسيها زي الاسفينج جسمها كله ماية  لا تشتريها ولا تسكتي بلغي الطب البيطري علي طول عشان دا غش وضار بالصحة.

واشارت نوح الي ان هذه الحالة نوع من الغش اسمه تبزيم الدواجن.

و قالت دي مش  حقن هرمونات دي عملية للغش معروفة بإسم "تبزيم الدواجن" عن طريق  حقن الدواجن بالماء المندفع بقوة تحت ضغط اما تحت الجلد أو بعد التقطيع جوة الورك أو الصدر فيزيد الحجم وطبعا الوزن


الماية نفسها مش مضرة لك انما دي جوة لحوم الفرخة نفسها

هتساعد  في تهتك تام للأنسجة  وسرعة اتلافها نتيجة المحتوى المائي العالي بالإضافة إلى زيادة معدلات تلويثها بالميكروبات  وخاصة السالمونيلا

وعشان يضمنوا بقاء الماء فترة طويلة باللحم بينقعوها في ماء عليها نشا علشان تسد المسام وتسد مكان سن الإبرة المستخدم بالحقن 

فلازم شراء من مصدر موثوق منه واختيار الدجاج السليم 
من مزارع تخضع لإشراف بيطري 
شروط الدجاجة السليمة ايه 
وزنها مناسب لحجمها ..لونها ابيض نظيف .
لما تضغط عليها تلاقيها صلبة مش طريه وفيها ماية 
لما تشق اللحم بسكين ما ينزلش أي سوائل ويكون اللون والرائحة عادية. 

الدكتورة سماح نوح الدجاجة الدجاج الفراخ الطب البيطري

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