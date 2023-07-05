لو شاري عربية جديدة.. اعرف أهم الفحوصات الشهرية للحفاظ عليها

يفتقد بعض المشترين الجدد، خبرة التعامل مع السيارات أحيانا ممن يقصر العمر الافتراضي لبعض الأجزاء الهامة في السيارات، حيث تحتاج السيارات لعناية مستمرة لتعمل بشكل جيد دون مشاكل وأعطال مفاجئة.

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فحص حالة الزيوت في السيارة

للحفاظ على العمر الافتراضي لسيارتك تكون البداية بفحص مستوى الزيوت في السيارة، أن الزيوت من أهم الأمور في السيارة والتي يهملها العديد من السائقين، مثل زيت المحرك أو زيت الفرامل أو زيت المقود.

فحص سائل التبريد في السيارة

يمثل زيت التربيد أهمية كبيرة للسيارة مثل ضزيت المحرك وناقل الحركة فعند نقصانة ترتفع درجة حرارة السيارة، وبالتالي تلف المحرك، لذلك يجب قبل كل سفر بالسيارة إلقاء نظرة على سائل تبريد المحرك وقبل فعل هذا لاتقم بفتح غطاء قربة المياه في المحرك وهو ساخن، ويجب ترك السيارة حتى تبرد كلياً.

فحص ضغط عجلات السيارة

يعتبر ضغط الاطارات من أهم الأجزاء التي يهملها السائقون، فهي من أهم الأجزاء التي تتطلب مراقبة وضبط عند مستوى معين، فقد يؤدي الإطار الذي ضغطه منخفض الى انفجاره في أي لحظة، وخاصة عند تحميل أوزان ثقيلة في السياراة، كما يجب فحص الإطار نفسه والتأكد من عدم وجود تآكل أو مشاكل به.