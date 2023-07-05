أمريكا.. مصرع 18 شخصا وإصابة 100 آخرين خلال عطلة عيد الاستقلال

كشفت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، عن وقوع حوادث إطلاق النار في 13 ولاية أمريكية وفي مقاطعة كولومبيا.

ووفقا لبيانات نشرها “أرشيف عنف السلاح” اليوم الأربعاء، قتل ثمانية عشر شخصا وأصيب أكثر من 100 أخرين في إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة لـ “يوم الاستقلال”.

وأضاف: “وقعت 17 حادث إطلاق نار جماعي.. أسفرت عن 18 قتيلا و102 جريحا".

وفي بالتيمور، أكبر مدينة قريبة من العاصمة الأمريكية، قتل شخصان وأصيب حوالي 30 في إطلاق نار يوم الأحد.

وبعد الحادث، حثت إدارة بايدن الكونجرس على تحسين التشريعات الوطنية لسلامة الأسلحة.