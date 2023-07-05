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رئيس التحرير
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حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

مذيعة صدى البلد إيمان
مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة عن تحوّل مظاهرة احتجاجية لإصلاح نظام التقاعد في باريس إلى أعمال عنف، حيث اشتبكت مجموعات من مثيري الشغب الملثمين مع شرطة مكافحة الشغب.

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وقالت السلطات إن ما يقرب من 100 ألف شخص تظاهروا في العاصمة الفرنسية، حيث يزداد الغضب الشعبي من خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد .

وبدأت المسيرة بسلام، لكن مع اقتراب الحشد من وجهته في ساحة بلاس دي لا نيشن في شرق وسط المدينة، أشعل نشطاء يرتدون ملابس سوداء النار في واجهة متجر، مما دفع الشرطة إلى توجيه الاتهام إلى الحشد بالهراوات المسحوبة.

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