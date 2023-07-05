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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: لا يجوز منع الزوجة من العمل بعد الزواج .. فيديو

الافتاء
الافتاء

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز منع الزوج لزوجته من العمل بعد الزواج ما دام هناك إتفاق بين الزوجين قبل إتمام الزواج، لافتا إلى أن ترك الزوجة للعمل يكون برغبتها وليس رغما عنها. 
 

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: "ممكن الطرفين يتفقوا قبل الزواج إن الزوجة تشتغل أو لا تشتغل، لو اتفقوا إنها تشتغل يبقى خلاص مفيش رجوع عن عملها إلا برضاها، كل أمور الزوجين لازم تكون بالاتفاق والرضا".

واستكمل: "لا مانع من عمل المرأة فى الشرع، وبالتالى لو فى تقصير فى الواجبات الزوجية والأولاد يبقى نقعد ونتفق ونشوف حل، مفيش حاجة اسمها اتزوج واحدة وهى بتشتغل وارجع أقول لها مفيش شغل، لا يبقى تختار واحدة من البداية لا تعمل".

 


كشف الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، حكم عمل المرأة في الشرع مشيرا إلى أن الخطاب يشمل الرجل والمرأة، في قوله جل تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

حكم عمل المرأة
وأكد مفتي الجمهورية أن الوقت سنحاسب عليه يوم القيامة، والنبي قال: «إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها»، وبشأن عمل المرأة، لفت المفتي إلى أن الخطاب يشمل الرجل والمرأة، في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.. .

وتابع المفتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على مدار الساعة في مجالات عدة، لجلب الرزق والأخلاق وذكر الله والعمل في منزله وخدمة أهله.. الخ.
 

 

لا يجوز منع الزوج لزوجته من العمل حرمانية عمل المرأة حكم عمل المرأة دار الإفتاء

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