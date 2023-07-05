وزير الداخلية الأوكراني يكشف سبب الانفجارات العنيفة في محكمة بـ كييف

قال وزير الداخلية الأوكراني، إيجور كليمينكو، اليوم الأربعاء، إن المتهم الذي حاول الهروب من الحجز في محكمة مقاطعة شيفتشينكو في العاصمة الأوكرانية كييف، فجر نفسه.

وكتب كليمينكو، عبر “تليجرام”، "توفي المتهم في مكان الحادث… ووفقا للمعلومات الأولية، فجر نفسه. أثناء اقتحام المبنى، أصيب جنديان من القوات الخاصة وتم إنقاذ حياتهم من خلال الدروع التي كانت الكوماندوز تتحرك بها".

ومنذ قليل، أفادت وكالة “فرانس برس”، بسماع دوي انفجار جديد في محكمة جزئية في العاصمة الاوكرانية كييف.

وحسب “فرانس برس”، تم تطويق مبنى محكمة شيفتشينكيفسكي في كييف وكان هناك عدد من سيارات الإسعاف بالخارج.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الأوكرانية إيجور كليمنكو، عن حدوث انفجار في محكمة في كييف، مشيراً إلى أنّ أجهزة الطوارئ توجّهت إلى الموقع.

ووصلت فرق التحقيق التابعة للشرطة والقوات الخاصة وخبراء المتفجرات والأجهزة الضرورية الأخرى إلى موقع الحادث.