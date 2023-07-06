تعرض العلامة التجارية فوكسهول التابعة لشركة أوبل سيارتها النموذجية التالية في معرض ميونيخ للسيارات خلال شهر سبتمبر القادم.

تم تصنيع السيارة الجديدة في مركز التصميم التابع للشركة في روسيلهايم بألمانيا، ونستعرض التطور التالي لهوية تصميم العلامة التجارية.

فوكسهول تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية في معرض ميونيخ

قال فلوريان هويتل، الرئيس التنفيذي لشركة أوبل: "كما يشير الاسم، ستعطي أوبل التجريبية رؤية واضحة للعلامة التجارية وليس لخط إنتاج السيارات فقط.

"إنه يوضح الاتجاه الذي تتجه إليه علامتنا التجارية في السنوات القادمة، وسيؤثر على جميع مركبات الإنتاج من الجيل التالي، إنه رمز لما نريد تحقيقه من خلال علامة أوبل التجارية ".

من المتوقع أن يركز المفهوم التجريبي الجديد بشدة على التطورات الديناميكية الهوائية، فضلاً عن التصميم الداخلي الأكثر بساطة واتساعًا.

صرح مارك آدامز رئيس التصميم في فوكسهول / أوبل ، لـ Autocar في ديسمبر بأن "الهواء سيكون مهمًا" مع تصاعد الكهرباء و "الفكرة بأكملها هي" التخلص من السموم " وانتاج سيارات صديقة للبيئة.

تتبع النسخة التجريبية سيارة 2018 GT X التجريبية ، والتي أثرت بقوة على الجيل الحالي من طراز أوبل موكا.

قدمت تلك السيارة هوية الشبكة المسطحة "Vizor" منذ تطعيمها في Astra وCorsa و Crossland وGrandland والتي أصبحت تحدد العلامة التجارية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وتهدف فاكسهول/ أوبل لزيادة عرض سياراتها الكهربائية بشكل كبير على مدى السنوات القليلة المقبلة حيث تنتقل إلى تقديم سيارات كهربائية فقط بحلول عام 2028، وتشتمل الطرازات الجديدة في الأفق على تحويلات كهربائية لتشكيلتها الحالية مثل Astra Electric و Corsa Electric، بالإضافة إلى الموديلات الجديدة كليًا.

ومن المتوقع أن تقوم النسخة التجريبية المعروضة في ميونيخ بمعاينة السيارة الأولى في هذه الموجة التالية ويمكن أن تلمح إلى تصميم الجيل القادم من كروسلاند، الذي سيصل في عام 2024.