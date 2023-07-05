خلال اتصال هاتفي|وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات بين البلدين

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحث فيها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون والشراكة الثنائية في العديد من المجالات.

وثمّن الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي دعم الولايات المتحدة الأمريكية للقرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي واشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".



وشكر وزير الخارجية الإماراتي نظيره أنتوني بلينكن على موقف بلاده الداعم لهذا القرار الأممي، مؤكدًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتشاركان الرؤى حول أهمية تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.



وناقش الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة والأحداث الراهنة في مخيم جنين واستعرضا عددًا من الملفات الإقليمية والدولية ومنها سوريا واليمن وغرب البلقان.