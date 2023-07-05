بعد فضيحة الوثائق السرية.. قرارات مهمة من البنتاجون لمنع وقوع تسريبات جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الأربعاء، عن خطط لتشديد الرقابة على المعلومات السرية للغاية في أعقاب حادثة تسريب في أبريل.

وقال البنتاجون، إنه “بعد مراجعة استمرت 45 يومًا، الإجراءات الجديدة تشمل تعيين ضباط مراقبة سريين للغاية، وإنشاء مكتب جديد للتهديدات الداخلية وخطط لأنظمة الكشف عن الأجهزة الإلكترونية في مناطق العمل السرية للغاية”.

ووجهت إلي جاك دوجلاس تيكسيرا، المتهم بنشر وثائق سرية على تطبيق المراسلة ديسكورد، ست تهم بالاحتفاظ المتعمد ونقل المعلومات السرية المتعلقة بالدفاع الوطني في يونيو.