انتشار حشرة صيفية تصيبك بالحساسية الصدرية المزمنة

كشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن أحدث الدراسات المتعلقة بتأثير الحشرات على الإصابة بحساسية الصدر.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن عتة الفراش تعتبر الحشرة الوحيدة التي تسبب الحساسية عند تواجدها حية على الفراش، وأيضا الصراصير تسبب في الإصابة بالحساسية بعد موتها وتحللها، حيث تظهر من مخلفاتها رد فعل تحسسي واضح وهي ابحاث حديثة اجريت داخل مصر وخارجها واظهرت ان هناك حشرات عديدة تسبب الحساسية.



وأشار الي ان هذه الحشرات تعتبر احد المسببات الرئيسية في الحساسية الموسمية، لافتا الي انها تظهر نتيجة عدم التهوية والاعتماد الكلي على التكييفات في الصيف حيث تتكاثر حشرة الفراش، التي تنمو في الاماكن الرطبة خاصة في غرف النوم وورق الحائط والسجاد والموكيت وايضا لعب الاطفال المصنوعة من القطن.



ولفت الدكتور ايمن سالم ان الوبر وحبوب اللقاح ايضا تسبب الحساسية الصدرية، خاصة في فترة الصيف.



واوضح الدكتور ايمن سالم ان اعراض الحساسية الصدرية تتمثل في الشعور بضيق في التنفس والسعال واستمراره لفترات طويلة، سماع صوت اثناء التنفس، وضيق الصدر.



ونصح الدكتور ايمن السيد سالم بضرورة تهوية المنزل بشكل جيد يوميا، وضرورة تعرض الفرش لضوء الشمس وتجنب تراكم الاتربة التي تسبب الحساسية حتما، ومن الضروري غسل لعب الاطفال بإستمرار حتى نتجنب اصابتهم بالحساسية الصدرية، والنظافة بشكل دائم امر هام وضروري في اي منزل.