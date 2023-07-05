عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتشار حشرة صيفية تصيبك بالحساسية الصدرية المزمنة

صدى البلد

كشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن أحدث الدراسات المتعلقة بتأثير الحشرات على الإصابة بحساسية الصدر.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن عتة الفراش تعتبر الحشرة الوحيدة التي تسبب الحساسية عند تواجدها حية على الفراش، وأيضا الصراصير تسبب في الإصابة بالحساسية بعد موتها وتحللها، حيث تظهر من مخلفاتها رد فعل تحسسي واضح وهي ابحاث حديثة اجريت داخل مصر وخارجها واظهرت ان هناك حشرات عديدة تسبب الحساسية.
 

وأشار الي ان هذه الحشرات تعتبر احد المسببات الرئيسية في الحساسية الموسمية، لافتا الي انها تظهر نتيجة عدم التهوية والاعتماد الكلي على التكييفات في الصيف حيث تتكاثر حشرة الفراش، التي تنمو في الاماكن الرطبة خاصة في غرف النوم وورق الحائط والسجاد والموكيت وايضا لعب الاطفال المصنوعة من القطن.


ولفت الدكتور ايمن سالم ان الوبر وحبوب اللقاح ايضا تسبب الحساسية الصدرية، خاصة في فترة الصيف.


واوضح الدكتور ايمن سالم ان اعراض الحساسية الصدرية تتمثل في الشعور بضيق في التنفس والسعال واستمراره لفترات طويلة، سماع صوت اثناء التنفس، وضيق الصدر. 


ونصح الدكتور ايمن السيد سالم بضرورة تهوية المنزل بشكل جيد يوميا، وضرورة تعرض الفرش لضوء الشمس وتجنب تراكم الاتربة التي تسبب الحساسية حتما، ومن الضروري غسل لعب الاطفال بإستمرار حتى نتجنب اصابتهم بالحساسية الصدرية، والنظافة بشكل دائم امر هام وضروري في اي منزل.

الإصابة بالحساسية الأمراض الصدرية الحساسية الصدرية أمراض الصدر أمراض الصدرية تهوية المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب .. اِعرف عيار 21 وصل كام

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

مدفيديف بعد اكتشاف كوكايين في البيت الأبيض: واشنطن تعد مهدئا لطفل كييف

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر للأهلي | من هما ؟

فاكر نوكيا 2330C .. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 44 ألف جنيه

الدرع تقترب من الجزيرة .. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي

تعرف على طريق الأهلي لاستعادة لقب الدوري

متوسط ​​أعمارهم 17 عامًا .. فرنسا تعلن عدد المعتقلين في أعمال الشغب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

فيديو

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ