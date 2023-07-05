رشاد عبده: التعاون مع "جايكا" في مشروع المترو مثمر..وتعويض نزع الملكية في مصلحة الاستثمار

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن وكالة "جايكا" اليابانية لها بصمة كبيرة في مصر، و تقدم دعم لمشروعات تخدم المجتمع، و التعاون معاها في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق سيكون مثمر.

و أضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تحديد الحكومة لمدة ٣ أشهر لصرف تعويض نزع الملكية للمستثمرين، قرار هام و يصب في مصلحة الاستثمار و ينمي مناخ الاستثمار في مصر، و يعطي المستثمر حقه مما يجعله حريص على أعماله في الدولة و بالتالي جذب مزيد من الاستثمارات.



و لفت الخبير الاقتصادي إلى أن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض لاحد الشركات العقارية لاقامة مشروع عمراني قائم على البيع بالدولار، من شأنه أن يدخل للدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة و يحل أزمة الدولار، و لكن يجب أن يتم بما لا يحدث تمييزا بين المصريين، و تصنيفهم على أساس من يملك العملة الصعبة يحصل على أحسن الخدمات وغيره لا يحصل عليها، حتى لا تحل الدولة مشكلة الدولار، ثم تواجه الفرقه بين المصريين و ضياع المواطنه، بالإضافة إلى الاهتمام بالمصادر الأخرى التي تجلب العملة الصعبة للدولة مثل السياحة.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي تم توقيعه في 30 أبريل 2023.

كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم 5 الواقعة جنوب طريق السويس، بمساحة 50.4 ألف م2، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.



كما استعرض مجلس الوزراء مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات.



