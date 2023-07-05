رسميًا.. أنخيل دي ماريا يعود إلى بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، المتُوج بكأس العالم مع منتخب بلاده، في صفقة انتقال حر، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

ووقع دي ماريا على عقد لمدة عام مع خيار إضافة عام إضافي مع الفريق الذي يدربه روجر شميت.

ولعب دي ماريا، الذي بدأ مسيرته مع فريق روساريو سينترال الأرجنتيني، مع بنفيكا، بطل أوروبا مرتين، في الفترة من 2007 إلى 2010 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد.

وبعد ذلك لعب مع مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، ومن ثم يوفنتوس.

وتلقى دي ماريا عروضًا من أندية الدوري السعودي، لكنه فضل العودة إلى بنفيكا.