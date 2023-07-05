مليون جنيه | عقوبة صارمة تنتظر عاملًا في مطعم بالغردقة لسبب صادم

كشف محمد مخلوف المستشار الإعلامي للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر كواليس واخر تطورات واقعة القاء عامل مخلفات صلبة بمياه البحر الأحمر في الغردقة، مؤكدا أن المحافظة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين السياح بالواقعة.



وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع على قناة "etc"، انه فو عرض البلاغات على اللواء عمرو حنفي أمر بتشكيل لجنة مكبرة من الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية القي القبض على المتهم بالاضرار العمد بالبيئة عن طريق القاء مخلفات صلبة في مياه البحر الأحمر، منوها الي ان العقوبة قد تصل من 300 الف جنيه الي مليون جنيه، وفي حالة تكرار الجريمة ستصل العقوبة الي الحبس فضلا عن الغرامة.



وأضاف ان المحافظة لم تكتف بمعاقبة العامل بل تم تشكيل لجنة من الإدارات الخاصة بالمحافظة، لمراجعة الأوراق وتراخيص المطعم، كشفت عن العديد من المخالفات في مقدمتها انتهاء ترخيص المطعم وعدم تعاقده مع شركة متخصصة للتخلص من المخلفات الصلبة.



وأشار مخلوف ان المتهم لم يكتف بإلقاء القمامة رغم محاولة بعض المواطنين منعه ، الا انه لم يبال واصر على ارتكاب الجريمة والتفاخر .

احد مطاعم الغردقة



ونفى مخلوف الأخبار المنشورة عن تقديم احد مطاعم الغردقة لحوم حمير لروادها، مشيرا الي ان الخبر صادر من صفحات مشبوهه، في محاولة لضرب السياحة وبث الشائعات والبلبة في المحافظة.



وأكد أن المحافظة شكلت لجنة من السياحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم في الفندق، وتم التأكد من سلامة اللحوم وانها مستوردة من الهند وصالحة للاستهلاك الادمي، مطالبا وسائل الاعلام بتحرى الدقة والرجوع الي المصادر الموثوقة قبل نشر الاخبار.