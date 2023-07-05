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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كدا الموظّف هيوفّر راتبه ويستفيد | نداء عاجل من تامر أمين للحكومة

تامر أمين
تامر أمين

‏قال الإعلامي تامر أمين يجب على الحكومة تفعيل خاصية العمل من المنزل، ودول العالم كلها تتبناها الآن بنسب وبأشكال تتوافق مع ظروفها وبيئتها.

وتابع أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، نحن أطلقنا هذه الحملة في برنامج آخر النهار قبل عيد الأضحى لأنها حملة مفيدة على مستوى البيئة والكفاءة في العمل والمرور والزحام وعلى مستوى استهلاك البنزين والتخفيف في المرافق والمصالح الحكومية وتوفير الأجر الخاص بالموظف.

 

توفير رواتب الموظفين

وأضاف خاصية العمل من المنزل سوف توفر راتب الموظف الذي يقوم بصرف جزء كبير منه خلال المواصلات من أجل الذهاب للعمل.

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