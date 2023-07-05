أستاذ علوم سياسية: روسيا تعتمد خطة الدفاع الاستراتيجي

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سبفاستوبول، إن هناك الكثير من التباين في التصريحات الأوكرانية.

وأكد قناة خلال مداخلة مع برنامج "منتصف النهار" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك توجها غربيا واضحا لدعم أوكرانيا عسكرياً في حربها ضد القوات الروسية، ولهذا لم تتمكن روسيا من فرض سيطرتها الكاملة حتى الآن على شرق أوكرانيا، بالرغم من قوة السلاح الروسي المعروف بها.

وأشار إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا استنزاف عسكري، والنصر سيكون حليف الجبهة الأقدر على الصمود.

روسيا لم تستجب

واستطرد: "روسيا اتجهت إلى مفهوم الدفاع الاستراتيجي وبالتالي لا يتوقع ردًا حادًا من روسيا على هجمات أوكرانيا بالدونيستك، حيث تسير روسيا الآن في منطقة العقلانية الحربية والاتزان، فبالرغم من الاستفزازات الأوكرانية إلا أن روسيا لم تستجب".