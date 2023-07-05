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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برامج الساعات المعتمدة|آداب القاهرة تعلن عن موعد بداية الفصل الدراسي الصيفي

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الجدول الزمنى وقواعد التسجيل للفصل الدراسى الصيفي لبرامج الساعات المعتمدة .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، انه يومى ١١و ١٢ يوليو سيتم فتح باب تسجيل المقررات لجميع الطلاب من خلال صفحتهم الشخصية على النظام الالكتروني ، وبداية من الخميس الموافق ١٣ يوليو تقديم طلبات إضافة مادة للطلاب الذين تم حذف مادة لم يكتمل عددها وكانوا قد سجلوا بها.

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كما أوضحت عميدة الكلية ، أن طلاب الفرقة الرابعة الذين يتوقف تخرجهم على إضافة مقرر ثالث يتم التقدم من خلال ايقونة طلبات خاصة على صفحاتهم الشخصية.

و أكدت على أن الدراسة خلال الفصل الدراسى الصيفى ستبدأ يوم السبت ١٥ يوليو ، على أن تعقد الامتحانات الخاصة بهم أول شهر سبتمبر القادم .

 

أداب جامعة القاهرة الامتحانات الخاصة الآداب جامعة القاهرة الفصل الدراسى الصيفى برامج الساعات المعتمدة

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