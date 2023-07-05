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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين حماة الوطن: القيادة السياسية الحالية مرسال من العناية الإلهية لإنقاذ الشعب

الدكتور محمد الأجرود
الدكتور محمد الأجرود

قال الدكتور محمد الأجرود، أمين حزب حماة الوطن، إن النهضة تعم مصر بأسرها في الفترة الأخيرة، إذ أن محافظات الصعيد التي كانت قد نُسيت في فترة من الزمن، لم تشهد التطور التي تشهده في هذا العصر، إذ أن القيادة السياسية تنبأت بمحافظات الصعيد وأهميتها ومشاكل أهالي الصعيد، ومنها الأماكن الأكثر احتياجا.

وأضاف "الأجرود"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الزيارات المتكررة وبناء المصانع وإنشاء الطرق العملاقة في محافظات الصعيد يدل على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بمحافظات الصعيد، موضحا أن المواطن المصري أصبح لديه إحساس بأن القيادة السياسية مخلصة لتراب الوطن. 


وتابع أن القيادة السياسية الحالية هي مرسال من العناية الألهية لإنقاذ الشعب المصري في هذا التوقيت، إذ تكلفت القوات المسلحة والشرطة المصرية والمواطن المصري ثمنا باهظا أعلى مما خاضته الدولة المصرية من حروب في 1967، و1973 وغيرها من الحروب، حيث إن عملية سيناء الشاملة قضت على حيتان الإرهاب الذين تربوا على 40 عاما.

واستكمل، أن عملية سيناء الشاملة ما كان يجرؤ أحد القيام بها للقضاء على أصول ورؤوس الإرهاب من جذورها، من أجل العمل على تحقيق الأمن الشامل في جمهورية مصر العربية بالكامل.

وأردف، أنه لا يمكن أي شخص مؤيد أو معارض أن ينكر ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات هي أشبه بالمعجزات، ومن ينكر ذلك هو جاحد لكل ما حدث في مصر. 

حماه الوطن الشعب المصري القيادة السياسية الدكتور محمد الأجرود مصر الحياه اليوم محافظات الصعيد

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