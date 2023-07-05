عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيهاب فهمي أول الحاضرين.. بدء عزاء الفنان الشاب أحمد قنديل

احمد قنديل
احمد قنديل

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الشاب الراحل أحمد قنديل بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.

حرص على تقديم العزاء كلا من   الفنان ايهاب فهمى والفنانين الشباب كريم عبد الجواد وحسن عبد الله ومحمد دسوقى.


جنازة أحمد قنديل ⁦;


حرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين على حضور جنازة الممثل الشاب أحمد قنديل،  ومواساة أسرته بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

وشيعت جنازة أحمد قنديل عقب صلاة الظهر، بحضور أصدقائه وعائلته، بعدما رحل عن عالمنا عن عمر 36 عاما، حزنا على وفاة والدته.

وحرص أصدقاء أحمد قنديل على المشاركة في دفتر عزائه عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعدما رحل بشكل مفاجيء عقب 6 أشهر من وفاة والدته التي لم يتحمل فراقها.

 

لم يتحمل الفنان الشاب أحمد قنديل، حالة الحزن التي انتابته بعد وفاة والدته نهاية العام الماضي، ورحل صباح اليوم بشكل مفاجيء حسب ما أعلنه أصدقائه.

كان أحمد قنديل يعيش حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة والدته، التي كان حريصا على الحديث عنها والدعاء لها بشكل يومي منذ يناير الماضي.

أحمد قنديل من مواليد عام 1987، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2012، وشارك في عدد من الأعمال الثانوية بالسينما والتلفزيون، وكان ينتظر عرض مسلسل بيت العيلة الجزء الثالث

أحمد قنديل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب .. اِعرف عيار 21 وصل كام

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

موضوعات متعلقة

إيمان أيوب: رفضت "الساحر" بسبب جرأته ومنة شلبي جت مكاني

إيمان أيوب: تعرضت للخيانة وطليقي وزوجي الحالي أصدقاء

نقابة الموسيقيين تنعى الفنان علاء عبد الخالق

تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

أخبار الفن .. مشكلة أحمد سعد في تونس .. حمل ابنه أصالة

ترشيحاتنا

الدرع تقترب من الجزيرة .. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي

تعرف على طريق الأهلي لاستعادة لقب الدوري

متوسط ​​أعمارهم 17 عامًا .. فرنسا تعلن عدد المعتقلين في أعمال الشغب

تامر أمين يفجّر مفاجأة نارية: إمام عاشور أهلاوي لمدة 4 سنوات

سنرد بقوة.. البيت الأبيض يعلق على حادثة ناقلتي النفط في مضيق هرمز

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

فيديو

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ