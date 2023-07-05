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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع دولة أوروبية يلمّح إلى إلغاء زيارة زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال وزير الدفاع البلغاري، تودور تاجاريف، اليوم الأربعاء، إنه من الممكن إلغاء زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المقررة إلى صوفيا، بدعوى تسرب معلومات تخص الزيارة عبر وسائل الإعلام.

وقال تاجاريف، لوسائل إعلام بلغارية، "أتيحت لي الفرصة للتعبير عن أسفي واستيائي لوسائل الإعلام، حول تسرب بعض المعلومات التي تخص زيارة زيلينسكي لـ صوفيا".

واضاف أنه "لا ينبغي حدوث تسريب للمعلومات من هذا القبيل، بالنظر إلى الصراع العسكري الذي تمر به أوكرانيا، والمخاطر التي يمكن أن تحيط بزيلينسكي بصفته القائد الأعلى لبلاده".

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وأوضح أن تسريبات المعلومات حول زيارة زيلينسكي إلى بلغاريا، يمكن أن تكون سببا رئيسيا ومبررا لإلغاء الزيارة.

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