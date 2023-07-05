الأهلي يقرر مد اختبارات الناشئين بالشرقية بسبب الإقبال الكبير

قرر قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي مد اختبارات الناشئين التي تقام حاليًّا بمحافظة الشرقية، لمدة يوم إضافي، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي شهدته الاختبارات في المحافظة.

وبدأت اختبارات الناشئين بمحافظة الشرقية أمس الثلاثاء، داخل مقر أكاديمية الأهلي بمركز شباب أبو كبير، وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات وحتى نفاد الكمية.

وتتواصل اختبارات الأهلي للناشئين في مختلف المحافظات، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات في محافظة السويس بعد غد الجمعة، وتبدأ منذ السابعة صباحًا، علمًا أنها سوف تقام في مقر أكاديمية الأهلي بنادي النصر للبترول.

