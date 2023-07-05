مروان عطية رجل مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري

حصل مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رجل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي والتي فاز بها الأحمر بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة مرمي الأهلي: محمد الشناوي

خط دفاع الأهلي: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - افشة - عبد القادر .

خط الهجوم : تاو - محمد شريف .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة محتلا بها المركز الـ 13 بجدول ترتيب المسابقة.