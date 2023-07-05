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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متوسط ​​أعمارهم 17 عامًا .. فرنسا تعلن عدد المعتقلين في أعمال الشغب

فرنسا
فرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال 4000 شخص خلال أعمال الشغب الأخيرة التي عصفت بـ فرنسا.

وقال دارمانان، خلال جلسة استماع في البرلمان الفرنسي، "خلال أعمال الشغب، تم اعتقال 4000 شخص، وكان متوسط ​​أعمارهم 17 عامًا".

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، أن “10٪ من المعتقلين أجانب”، مشيرا إلي أن “أصغر معتقل يبلغ من العمر 11 عاما”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، نهاية الاضطرابات وأعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد.

وقال دارمانين، في جلسة استماع أمام البرلمان الفرنسي، "نلاحظ عودة الهدوء إلى عموم فرنسا"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لا تزال في حالة تعبئة.

وزير داخلية فرنسا يعلن نهاية الاضطرابات وأعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد

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من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء، إن الوضع مع أعمال الشغب في البلاد عاد بالكامل تقريبًا إلى طبيعته.

وقالت بورن، خلال كلمتها أمام البرلمان الفرنسي: "لقد أصبح الوضع طبيعيًا تقريبًا مرة أخرى"

فرنسا وزير الداخلية الفرنسي احتجاجات فرنسا

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