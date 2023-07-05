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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على طريق الأهلي لاستعادة لقب الدوري

صدى البلد

استعاد الأهلي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، واقترب خطوة جديدة في حملته نحو استعادة لقب المسابقة الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين.

وحقق الأهلي فوزا صعبا 1 / صفر على ضيفه الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ18 للمسابقة.

وتقمص المحترف الجنوب أفريقي بيرسي تاو دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (برج العرب) في الاسكندرية، عقب تسجيله هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 50، بتسديدة داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة عرضية من الجانب الأيمن بواسطة خالد عبدالفتاح.

وبذلك، عزز الأهلي موقعه في قمة جدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة، بعد خوضه 28 مباراة في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، حيث يتفوق بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.

وبات الأهلي، الذي تعادل بدون أهداف في مباراته الماضية بالمسابقة مع فيوتشر يوم الأحد الماضي، بحاجة للحصول على 5 نقاط فقط في مبارياته الست المتبقية في البطولة هذا الموسم، من أجل التتويج باللقب للمرة الـ43 في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة.

ويواجه الأهلي  نظيره الإتحاد السكندري السبت المقبل ثم الزمالك 13 يوليو الجاري وحال الفوز بهما سيتوج رسمياً باللقب.

في المقابل، توقف رصيد الإسماعيلي، الذي ابتعد عن طريق الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي، عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط، قبل خوض مباراتيه الأخيرتين في المسابقة خلال الموسم الحالي.
 

الأهلى ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الاسماعيلي بيرسي تاو جدول ترتيب البطولة

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