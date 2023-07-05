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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب.. اعرف عيار 21 وصل كام.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي كانت تتقبل فكرة الموت ولا تخشاه

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب .. اِعرف عيار 21 وصل كام
كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، مفاجأة بشأن أسعار الذهب، موضحًا أن سعر الجنيه الذهب انخفض اليوم عن أمس 400 جنيه.

وأوضح مستشار وزير التموين لصناعة الذهب،  أن سعر الذهب عيار 21 سجل الآن سجّل 2190، و عيار 18 سجل 1877، وعيار 24 سجل 2502 و الجنيه الذهب سجل 17250 جنيه، بـ انخفاض 400 جنيه عن أمس.

 

السجائر تكلف الدولة 240 مليار جنيه سنويًا.. الغرف التجارية توضح
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع السجائر مستورة، وأن ارتفاع الأسعار يرجع لـ الاستيراد.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن السجائر تسبب أمراض كثيرة، وأنه يتمني اقلاع الكثير من المدخنين عن شرب السجائر.


ابنة رجاء الجداوي: والدتي كانت تتقبل فكرة الموت ولا تخشاه |فيديو
استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي لُقبت بـ"أيقونة الشياكة"، وذلك في ذكرى وفاتها.

وقالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في مداخلة هاتفية مع القناة، إن والدتها كانت نشيطة ودائمة التجدّد، ولا تطلب مساعدة من أحد أبدًا، "دايمًا كانت تتحدى الظروف، وتقوى على الحياة، وتمدنا بالطاقة الإيجابية".

 

ظروفنا محتاجة عمرو دياب يغني عندنا| طلب علني من نقيب الموسيقيين بلبنان
كشف فريد بوسعيد نقيب المهن الموسيقية في لبنان، حقيقة الانباء المتداولة بخصوص الغاء حفل الفنان عمرو دياب المقرر إقامته في لبنان في 18 من أغسطس،  مؤكدا ان  ما يتردد عن رفض منح تصاريح إقامة حفل الفنان غير صحيح" .
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع على قناة etc   مساء اليوم الأربعاء أن نقابة المهن الموسيقية كل ما يخصها أن يتم دفع 10% تذهب لصندوق التعاضد الموحد للنقابات الفنية.

 

تحذير عاجل .. الأرصاد تعلن موعد اضطراب الأمواج على الشواطئ.. فيديو
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  تفاصيل ظاهرة النينيو المناخية، المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

ولفتت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أنها -النينيو- نمط مناخي يحدث من عامين لـ7 أعوام، وينتج عنه تغير في النمط الجوي، علاوة على تغير معدل الأمطار والفيضانات بمناطق مثل أمريكا وإندونيسيا.

 

التنمية المحلية : 360 مليار جنيه تكلفة المشروعات بمصر في 10 سنوات
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تحمّلت المسؤولية منذ تولّي الرئيس السيسي حكم مصر بإنجازات متنوعة في عدد من مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية التي تهم كل مواطن مصري وتمس حياته اليومية.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن 360 مليار جنيه تكلفة المشروعات التي تحققت في مصر خلال 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر.

 

الدفاع المدني الفلسطيني: استجبنا لـ 30 حادثاً منذ الهجوم على جنين |فيديو
قال نائل العزة مدير الإعلام بالدفاع المدني الفلسطيني، إن قوات الدفاع استجابت لنحو 30 حادثًا منذ وقوع العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين، لافتًا إلى أن الحوادث تمثلت في حرائق منازل ومركبات ومحال تجارية.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الدفاع المدني عمل خلال فترة العملية العسكرية على تأمين خروج الأهالي وتأمينهم في بعض أماكن الإيواء كقاعات الأفراح وفتح المدارس والمؤسسات الخاصة لتأمين المواطنين.

 

تامر عبدالظاهر: 27 ألف مستفيد من مبادرة إحلال السيارات حتى الآن
قال تامر عبد الظاهر، المتحدث الرسمي للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إنه برغم التحديات التي تواجه العالم أجمع في صناعة السيارات إلا أن المبادرة استطاعت أن تقوم بعملها بأتم وجه وقامت بتسليم الكثير من المواطنين الذين تقدموا لاستبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة.

وأضاف "تامر عبد الظاهر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن تم تسليم 27 ألفاً و172 سيارة للمستفيدين من مبادرة إحلال السيارات القديمة حتي يومنا هذا، مشيراً إلى أن جميع السيارات التي تم تسليمها تعمل بالغاز الطبيعي وصديقة للبيئة.

 

سيرة الأب الروحي للدراما المصرية|«أسامة أنور عكاشة».. الجزء الأول على شاشة «الوثائقية»

أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، في شهر يوليو الجاري، وهو الفيلم الذي يتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية "أسامة أنور عكاشة" من الميلاد في مدينة طنطا، ونشأته في كفر الشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو أربعين عامًا.
ويوثق الفيلم ما أنجزه "صاحب الحلمية" دراميًّا وفكريًّا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل سؤال الهوية المصرية. كذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

 

التيك توكر الألماني| مفاجأة من نويل روبنسون لـ منى الشاذلي .. فيديو

فاجأ التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون الإعلامية منى الشاذلي ودخل إلى الأستديو بشكل مفاجئ ليقدم رقصته الشهيرة.

وزير التموين صناعة الذهب اسعار الذهب شرب السجائر رجاء الجداوي

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