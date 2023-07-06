عكاشة: الإرهاب الإسرائيلي لم يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع في جنين

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن الاحتلال الإسرائيلي قبل عملية جنين كان يقوم بعدد من العمليات، ولكنه فشل من قبل في اقتحام مخيم جنين.

وقال خالد عكاشة، خلال لقاء لها لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الجيش الاسرائلي يرغب في إرسال رسالة إرهاب إعلامي بان العدوان سيكون كاسح في جنين ولكن الارهاب الاسرائيلي لم يحقق نتائج ملموسة على ارض الواقع سوى تدمير عدد من البيوت.

للبعد عن تلك الأحداث

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن العملية العسكرية الإسرائيلية لها طابع انتقامي، واستهدفت المدنيين، ولكن لم تحقق أهدافها، مؤكدا ان مصر رغبت في فتح مسار لتسوية سياسية للبعد عن تلك الأحداث التي تحدث.