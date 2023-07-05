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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من تركيا لإعادة إعمار مناطق الزلزال

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قدم حزب التنمية والعدالة الذي يقوده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشروع قانون إلى البرلمان يقترح رفع الضرائب على الشركات من أجل تمويل التعافي من الأضرار الناجمة عن الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في فبراير.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فإن مشروع القانون يتضمن إعفاء ضريبيا بواقع خمس نقاط مئوية على دخل الشركات من التصدير بهدف تشجيع التجارة الخارجية

ووعدت الحكومة التركية بإعادة بناء أكثر من 600 ألف منزل لمن فقدوا منازلهم جراء الهزات الأرضية.

ومن بين عدد من الزيادات الضريبية المقترحة، يتضمن مشروع القانون رفع الضريبة على الشركات إلى 25% من 20% حاليا، ورفع الضريبة على البنوك والمؤسسات المالية إلى 30% من 25% حاليا.

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وأسفرت الزلازل التي هزت جنوب تركيا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين.

وبحسب تقديرات شركات وخبراء اقتصاديين والحكومة، فإن إعادة الإعمار قد تكلف البلاد أكثر من 100 مليار دولار.

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