مش عاجبنى تصرفاتهم .. شبانة يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ جماهير الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمهور النادي الأهلي عليه تقدير لاعبيه خصوصا بعد الموسم الطويل الذي خاضه الفريق.

مشيرا إلى أن المواجهات المقبلة صعبة في ظل الإجهاد البدني والذهني.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: هناك حالة إجهاد واضحة على بعض اللاعبين في فريق الأهلي، وهو أمر واضح على اللاعبين.

وأضاف: لم يعجبني تصرف جماهير النادي الأهلي، وهبوط الإسماعيلي ليست ميزة مطلقا، والدراويش نادٍ جماهيري، ونحن في حاجة للأندية الشعبية والجماهيرية في بطولة الدوري المصري، لم نستطع المحافظة على الأندية الشعبية، والزمالك يعاني أزمات والأهلي لولا شعبيته الجارفة لكان يُعاني في ظل الفترة الحالية والظروف الاقتصادية الصعبة".

وواصل: نتمنى زيادة الأندية الشعبية بدل من فقدان المزيد من الفرق، وهبوط الإسماعيلي سيكون مؤثر على الدوري المصري، وكذلك أي نادٍ من الفرق الجماهيرية سواء غزل المحلة أو أسوان، والمنافسة فقط في الملعب، وكرة القدم وعظمتها بوجود الجماهير والفرق التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأكمل: الأهلي فريق كبير، والكبير دائما هو من يستوعب الآخرين، حتى لو حصل أي شئ.

وزاد: بعد التعادل مع فيوتشر، تأجل فوز الاهلي رسميا ببطولة الدوري بعض الوقت فقط، لا يوجد أي أزمة، فالفريق يحتاج خمس نقاط فقط من 6 مباريات.

وأتم: كان هناك بعض الشكوك بشأن بعض الحالات التحكيمية مثل هدف الاسماعيلي وركلة جزاء ضد رامي ربيعة.