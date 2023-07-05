أسامة الأزهري: نرفض بصورة قاطعة أدنى مساس أو تهاون أو تهجم على مقدساتنا

قال الدكتور أسامة الأزهري، إن حادث حرق وتمزيق المصحف الشريف، حادث متكرر، لافتًا إلى أنه قبل عدة شهور كان قد حدث نموذج له، وقبلها بفترة حدث نموذج آخر وهي متصلة بالرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم والتي حدثت قبله بعدة سنوات.

وأضاف الأزهري خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc: " جميعًا كمسلمين نرفض هذا التصرف رفضًا قاطعًا، معقبًا: "نقول للعالم إن هذا التصرف يؤذينا أذىً عظيمًا في أقدس وأعز ما لدينا، ونرفض بصورة قاطعة أدنى مساس أو تهاون أو تهجم على مقدساتنا واعتقادنا في المولى جل جلاله، وعلى المصحف الشريف، وعلى الكعبة المشرفة، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى شعائر الإسلام العظمى، نحن نرفض بصفتنا ربع سكان العالم، 2 مليار إنسان مسلم على وجه الأرض نأبى ونرفض تمامًا أن يُمس أو يُهان شيء من مقدساتنا".

وأكد الأزهري، أن الدولة المصرية كان لها موقفا قويا ضد واقعة حرق المصحف الشريف في السويد، متابعا: "هذا التصرف البالغ التطرف والبالغ الجنون تم مواجهته بسيل هائل من الغضب عند المسلمين في أنحاء العالم، ونحن لا يمكن أن نرضى بأحد أن يمس مقدساتنا بأي شكل من الأشكال".



وأكمل أسامة الأزهري: "هناك كم كبير بموضوعات النفاق وتعريفه وأنواعه، ويكفي أن النفاق مشتقة من نفق اليربوع الذي يحفر نفق كبير حتى إن وصل إلى باين الأرض يترك طبقة رقيقة من التراب كي يخدع بها الحيوانات لأنها تبدو وكأن شيء لم يتغير".



وأشار إلى أن شأن النفاق خطير جدا بكل صوره، سواء في الاعتقاد أو العبادات، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستمرأ الإنسان الفجور والغدر بسبب النفاق، حتى لا تكون الحياة قائمة على الكذب والغدر والسوء.

