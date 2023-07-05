عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 5-7-2023

صدى البلد

يهتم كثيرون بمتابعة أسعار الذهب محليًا وعالميًا، خاصة أسعار الذهب في دول الخليج، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي، والدولار الأمريكي، خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 5-7-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

الذهب اليوم في السعودية

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في السعودية حوالي 202.25 ريال سعودي، أي نحو 53.93 دولار أمريكي.

انخفاض كبير في أسعار الذهب بعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي

هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب .. اِعرف عيار 21 وصل كام


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24  حوالي 231.14  ريال سعودي، و 61.64 دولار أمريكي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 211.88 ريال سعودي، و 56.50 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 173.36 ريال سعودي، و 46.23 دولار أمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 134.83 ريال سعودي، و 35.95 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في السعودية

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 1,618 ريال سعودي، 431.47 دولار أمريكي.

وسجل سعر أوقية الذهب حوالي 7,188  ريال سعودي، و 1,917 دولار أمريكي.

ووصل سعر كيلو الذهب حوالي 231,137 ريال سعودي، 61,637 دولار أمريكي.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، لذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:-

1 - معدل سعر الفائدة عالميا : ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

2 - أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

فاكر نوكيا 2330C .. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 44 ألف جنيه

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

ترشيحاتنا

الأوقاف تصدر تنبيها مهما بشأن تعيين الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة

خبير تحكيمي: هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي صحيح.. فيديو

أخبار الفن: عزاء علاء عبد الخالق وأحمد قنديل ورد إسعاد يونس على مشكلة الغردقة

تركيا.. مقترح ضريبي لأجل إعادة إعمار مناطق الزلزال

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023 : تحسن وضعك المالي

لجنة عراقية كويتية مشتركة تتفق على وضع آليات لإدارة ملف الحقول النفطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوعي تسكتي وبلغي الطب البيطري.. علامات بالفراخ تؤكد غش التجار

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

فيديو

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ