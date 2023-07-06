أخبار الفن: عزاء علاء عبد الخالق وأحمد قنديل ورد إسعاد يونس على مشكلة الغردقة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن علاء عبد الخالق و إسعاد يونس..

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء في المطرب الراحل علاء عبد الخالق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشارك في تقديم واجب العزاء كل الكينج محمد منير وهشام عباس

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الشاب الراحل أحمد قنديل بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.

نفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، علاقتها بإحدى المشاجرات التي حدثت في أحد فنادق الغردقة، مطالبة بتوخي الحذر قبل نشر أي معلومة

حلت الفنانة إيمان أيوب ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا، أنها رفضت تقديم العديد من الأدوار وذلك لأنها كانت تحتوي على مشاهد إغراء.