أخبار الفن: عزاء علاء عبد الخالق وأحمد قنديل ورد إسعاد يونس على مشكلة الغردقة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن علاء عبد الخالق و إسعاد يونس..
محمد منير ورامي صبرى وحماقي .. نجوم الفن في عزاء علاء عبد الخالق ..فيديو وصور
حرص عدد كبير من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء في المطرب الراحل علاء عبد الخالق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وشارك في تقديم واجب العزاء كل الكينج محمد منير وهشام عباس
إيهاب فهمي أول الحاضرين.. بدء عزاء الفنان الشاب أحمد قنديل
بدأ منذ قليل عزاء الفنان الشاب الراحل أحمد قنديل بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.
أول رد من إسعاد يونس على امتلاكها فندق خناقة لحم حمير الغردقة
نفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، علاقتها بإحدى المشاجرات التي حدثت في أحد فنادق الغردقة، مطالبة بتوخي الحذر قبل نشر أي معلومة
إيمان أيوب: رفضت "الساحر" بسبب جرأته ومنة شلبي جت مكاني
حلت الفنانة إيمان أيوب ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا، أنها رفضت تقديم العديد من الأدوار وذلك لأنها كانت تحتوي على مشاهد إغراء.