عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: عزاء علاء عبد الخالق وأحمد قنديل ورد إسعاد يونس على مشكلة الغردقة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن علاء عبد الخالق و إسعاد يونس..


محمد منير ورامي صبرى وحماقي .. نجوم الفن في عزاء علاء عبد الخالق ..فيديو وصور

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء في المطرب الراحل علاء عبد الخالق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشارك في تقديم واجب العزاء كل الكينج محمد منير وهشام عباس


إيهاب فهمي أول الحاضرين.. بدء عزاء الفنان الشاب أحمد قنديل

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الشاب الراحل أحمد قنديل بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.


أول رد من إسعاد يونس على امتلاكها فندق خناقة لحم حمير الغردقة

 

نفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، علاقتها بإحدى المشاجرات التي حدثت في أحد فنادق الغردقة، مطالبة بتوخي الحذر قبل نشر أي معلومة

 

إيمان أيوب: رفضت "الساحر" بسبب جرأته ومنة شلبي جت مكاني

حلت الفنانة إيمان أيوب ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا، أنها رفضت تقديم العديد من الأدوار وذلك لأنها كانت تحتوي على مشاهد إغراء.

علاء عبد الخالق اسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

فاكر نوكيا 2330C .. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 44 ألف جنيه

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

موضوعات متعلقة

إيهاب فهمي أول الحاضرين.. بدء عزاء الفنان الشاب أحمد قنديل

إيمان أيوب: رفضت "الساحر" بسبب جرأته ومنة شلبي جت مكاني

إيمان أيوب: تعرضت للخيانة وطليقي وزوجي الحالي أصدقاء

نقابة الموسيقيين تنعى الفنان علاء عبد الخالق

تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

ترشيحاتنا

جمال الغندور: إلغاء هدف الإسماعيلي قرار صحيح.. ولا يوجد ركلة جزاء للدراويش

كيفية صلاة المريض غير القادر على الحركة.. اعرف أسهل طريقة

كولر يجدد طلبه بضم مهاجم برازيلي للأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب اضطراب الأمواج على الشواطئ وأسعار الذهب تشهد هبوطا.. أخبار التوك شو

نموذج متطور ومساحات خضراء.. الداخلية تهدى أهالى سيوة وحدة مرور جديدة

الأوقاف تصدر تنبيها مهما بشأن تعيين الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوعي تسكتي وبلغي الطب البيطري.. علامات بالفراخ تؤكد غش التجار

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

فيديو

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ