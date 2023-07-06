طرق طبيعية تخلصك من فضلات البطن

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،عدة طرق طبيعية تساعد على التخلص من فضلات البطن.

هنالك عدة طرق طبيعية تساعد على التخلص من فضلات البطن، وفيما يأتي نذكر بعضاً منها:

· شرب الماء: هنالك العديد من الدراسات التي ربطت ما بين شرب الماء بكميات مناسبة وتطهير القولون، فهي من أسهل الطرق وأكثرها أماناً، فللماء العديد من الفوائد الصحية للجهاز الهضمي، فهو يُسهل حركة البراز، ويساعد الجسم على التخلص منه، ويُنصح بشرب ثمانية أكواب على الأقل من الماء يومياً للمساعدة على منع الإصابة بالإمساك.

· شرب العصائر الطبيعية: مثل: عصير التفاح، والليمون، والكيوي، والموز، والعنب والعديد من عصائر الفاكهة والخضراوات الأخرى التي تحتوي على الألياف والعناصر الغذائية التي قد تُساعد على تطهير القولون، بالإضافة لاحتوائها على السكريات، مثل: الفركتوز.

· تناول الألياف: هنالك العديد من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل: الجوز، والفاصولياء، والحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، والمكسرات، والبذور، حيث تُساعد الإلياف على زيادة حركة الأمعاء، وتسهيل التخلص من البراز، وإفراغه من القولون، بالإضافة لتخفيف الإمساك وتعزيز البكتيريا النافعة.

·تناول النشويات المقاومة: هنالك العديد من الأطعمة الغنية بالنشا المقاوم، مثل: البطاطا، وقصب السكر، والبقوليات، والذرة، والموز، والمعكرونة، ويُعتبر النشا المقاوم أحد أنواع السكر التي يصعب على الجسم تحطيمها، فغالباً ما تبقى هذه النشويات غير مهضومة؛ مما يؤدي لتحفيز حركة الأمعاء وتطهير القولون.

· تناول الأعشاب: قد يكون من المفيد لتطهير القولون تناول بعض الأنواع من شاي الأعشاب، مثل: شاي الزنجبيل، وشاي الليمون،.

·تناول بذور الكتان: يُعدّ تناول بذور الكتان من أهم الطرق لتحسين عملية الهضم والتخلص من البراز والفضلات.