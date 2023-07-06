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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمكون غير متوقع.. امرأة تتخلص من ابتلاعها لعظمة دجاج .. اعرف التفاصيل

بمكون غير متوقع أمرأة
بمكون غير متوقع أمرأة تتخلص من إبتلاعها لعظمة دجاج ..أعرف ال

أثارت امرأة  نيوزيلندية الكثير من الجدل وذلك  أثناء زيارتها لأحد المطاعم  لتجربة طبق دجاج جديد لتشعر بدغدغة في حلقها ، لتعلق عظمة دجاج في حلقها وتتمكن التخلص منها بـطريقة  تعد غريبة بهد أن تسببت تلك العظمة في إصابتها بضيق التنفس.

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إلا أنه في المقابل عند زيارتها لقسم الطوارئ بالمستشفى أكتشفت أنه يمكن العلاج وذلك بدون جراحة عن طريق تناول كمية كبيرة من الكولا للتخلص منها وقد قامت الإمرأة  النيوزيلندية بالذهاب إلى مركز التسوق لتشتري أربع علب من الكولا، لتتناولها لتكتشف أنها قد تخلصت بالفعل من شعور الدغدغة المزعج حقا.

وقالت الدكتورة بريان بيتي أحد المسعفون في قسم الطوارىء بالمستشفى إنه من "الحقائق المعروفة أن  مشروب  الكولا يعد حمضي ويمكن أن يساعد على تحليل العظام،  وقد يساعد على التخلص من الشعور بالدغدغة دون الحاجة للجراحة 

طبق دجاج ضيق التنفس مركز التسوق قسم الطواريء مشروب الكولا

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