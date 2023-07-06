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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس تنشيط السياحة يكشف لـ"صدى البلد" طريقة قياس الحملات الترويجية

رئيس هيئة تنشيط السياحة
رئيس هيئة تنشيط السياحة

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي ، إن نهاية الحملة الترويجية التي اطلقنها في 18 دولة في 30 يونيو الماضي الي أننا قمنا بمدها الى منتصف يوليو الجاري .
أكد القاضي في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن الدول التي استهدفناها هي إنجلترا فرنسا المانيا إيطاليا روسيا اسبانيا أمريكا السعودية الكويت الامارات الأردن الصين اليابان وكوريا ، مؤكدا ان طريقتين لقياس نتائج الحملات الترويجية .
استكمل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي حديثة قائلا: ان الطريقة الاولي لقياس نتائج الحملة هي نسبة المشاهدات "الترافيك" ووفقا للتقارير المقدمة لنا أسبوعيا والتي اثبتت الأرقار تخطى نسب المشاهدة الأرقام المتوقعة في بعض الأسواق .
أشار الي أن الطريقة الثانية هي حجم الحجوزات السياحية القادمة الى مصر ووفقا للارقام ان هناك زيادة في النصف الأول من 2023 في حجم الحركة السياحية ،لافتا أن زيادة لاتقل عن 35% عن العام الماضي ، خاصة شهر ابريل من أعلى شهور السنة .
تابع أن الحجوزات السياحية في معدلات جيدة لتحقيق استراتيجية السياحة المستهدفة للوصول الي 30 مليون سائح في 2028 ، وهى خطة طموحة نسعي لتنفيذها.
 

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