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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

مقطع فيديو لرجل يدخل
مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة ..شاهد

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على تطبيق اليوتيوب  لرجل أمريكى يدعى  رون بارثولمي من كولفاكس بولاية آيوا الأمريكية إلى قيامه بتحقيق رقم قياسي عالمي بهواية غير متوقعة تتعلق بالأقلام الرصاص.

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وحرص الرجل الأمريكي على جمع أقلام الرصاص الخشبية منذ نعومة أظافره ليمتلك أكثر من 70 ألف قلم رصاص، وذلك مقارننة بالرقم الحالي المسجل بموسوعة “جينيس” للأرقام القياسية والبالغ  حوالي24 ألف وذلك باسم إميليو أريناس من أوروغواي وذلك منذ عام 2020.

وقال بارثولمي  إنه ينتظر معرفة ما إذا كانت موسوعة جينيس قد قامت بالموافقة على نتيجة  القيام بإحصاء أقلامه، لتستغرق عملية المراجعة إلى حوالي ثلاثة أشهرتقريبا .

 

مقطع فيديو رجل أمريكي ولاية أيوا الأمريكية رقم قياسي أقلام الرصاص موسوعة جينيس

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