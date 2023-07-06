مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على تطبيق اليوتيوب لرجل أمريكى يدعى رون بارثولمي من كولفاكس بولاية آيوا الأمريكية إلى قيامه بتحقيق رقم قياسي عالمي بهواية غير متوقعة تتعلق بالأقلام الرصاص.

وحرص الرجل الأمريكي على جمع أقلام الرصاص الخشبية منذ نعومة أظافره ليمتلك أكثر من 70 ألف قلم رصاص، وذلك مقارننة بالرقم الحالي المسجل بموسوعة “جينيس” للأرقام القياسية والبالغ حوالي24 ألف وذلك باسم إميليو أريناس من أوروغواي وذلك منذ عام 2020.

وقال بارثولمي إنه ينتظر معرفة ما إذا كانت موسوعة جينيس قد قامت بالموافقة على نتيجة القيام بإحصاء أقلامه، لتستغرق عملية المراجعة إلى حوالي ثلاثة أشهرتقريبا .