عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نتنياهو يؤكد احتجاز مواطنة إسرائيلية في العراق والبيت الأبيض يوصي بترميم البنية التحتية للمدنيين في جنين .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الحكومة المصرية توافق على إجراء تعديل تشريعي يسمح لغير المصري بتملك العقارات
زيلينسكي: سعيت للحصول على الأسلحة لبدء الهجوم المضاد مبكرا
أمام رفض تركيا .. بايدن يؤكد دعمه انضمام السويد للناتو
بعد محاولة قرصنة.. أمريكا تهدد بالرد على "العدوان" الإيراني في خليج عمان
مباحثات أمريكية تركية حول "إنقاذ" اتفاق الحبوب


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مجلس الوزراء المصري استعرض أمس في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة مصطفى مدبولي، الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث تمت مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004، وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الالكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق كل المستهدفات، وتم توجيه كل الجهات باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها، بما يحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن البحرية الأمريكية كشفت أنها تدخلت لمنع إيران من الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين في خليج عُمان، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019.

ونقلت "الأنباء" عن مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن ولايات المتحدة سترد على "العدوان" الإيراني على حلفاء بالشرق الأوسط، مضيفًا: " "الولايات المتحدة سترد على العدوان الإيراني جنباً إلى جنب مع حلفائنا حول العالم وشركائنا في منطقة الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز والممرات المائية المهمة الأخرى".

وأشاد فايس أدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية "بالجهود الاستثنائية التي بذلها طاقم (ماكفول) بالاستجابة الفورية ومنع أي عملية استيلاء أخرى".

وأشارت "القبس" إلى أن البيت الأبيض شدد على ضرورة ترميم البنية التحتية للمدنيين في جنين بالضفة الغربية، بينما أعلنت السلطات الإسرائيلية عن انتهاء عملية عسكرية أوقعت قتلى وجرحى، فيما خلفت خسائر واسعة.

وقالت "الراي" إن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية أعلن مساء الأربعاء، اختطاف "مواطنة إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية"، من قبل "ميليشيات حزب الله في العراق الموالية لإيران".

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ، إن "إليزابيث تسوركوف، مواطنة إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية، مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها الميليشيات الشيعية كرهينة لديها".

دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد كان يريد بدء الهجوم المضاد في وقت سابق وإنه حث الحلفاء الغربيين على إمداده بالأسلحة من أجل هذا، وذلك وفقا لمقتطفات من حديثه عبر مترجم تم الكشف عنها يوم الأربعاء.

وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى دعمه لانضمام السويد لحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء في محادثات مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، وسط جهود للتغلب على معارضة تركيا هذه الخطوة.

وأشارت "الراي" إلى أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكي، بحثا خلاله اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء، إنه لا توجد أسباب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي ينتهي في 17 يوليو الجاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في ساعات|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب ومفاجأة بـ عيار21 الآن

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

ترشيحاتنا

الفضل لكيروش .. كواليس انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة القطري

نجم المصري البورسعيدي يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك قبل الانتقالات الصيفية

هل أذكار الصباح هي نفسها للمساء؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

انخفاض شديد في سعر الذهب عالميا

امتحانات الثانوية العامة 2023|عمليات التعليم تتابع وصول أوراق اللغة الأجنبية إلى اللجان

بشرى سارة.. انخفاض كبير في أسعار الأرز قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاته الداكنة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟

بالأحضان.. كارول سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

فيديو

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ