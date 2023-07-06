نتنياهو يؤكد احتجاز مواطنة إسرائيلية في العراق والبيت الأبيض يوصي بترميم البنية التحتية للمدنيين في جنين .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الحكومة المصرية توافق على إجراء تعديل تشريعي يسمح لغير المصري بتملك العقارات

زيلينسكي: سعيت للحصول على الأسلحة لبدء الهجوم المضاد مبكرا

أمام رفض تركيا .. بايدن يؤكد دعمه انضمام السويد للناتو

بعد محاولة قرصنة.. أمريكا تهدد بالرد على "العدوان" الإيراني في خليج عمان

مباحثات أمريكية تركية حول "إنقاذ" اتفاق الحبوب



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مجلس الوزراء المصري استعرض أمس في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة مصطفى مدبولي، الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث تمت مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004، وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الالكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق كل المستهدفات، وتم توجيه كل الجهات باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها، بما يحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن البحرية الأمريكية كشفت أنها تدخلت لمنع إيران من الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين في خليج عُمان، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019.

ونقلت "الأنباء" عن مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن ولايات المتحدة سترد على "العدوان" الإيراني على حلفاء بالشرق الأوسط، مضيفًا: " "الولايات المتحدة سترد على العدوان الإيراني جنباً إلى جنب مع حلفائنا حول العالم وشركائنا في منطقة الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز والممرات المائية المهمة الأخرى".

وأشاد فايس أدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية "بالجهود الاستثنائية التي بذلها طاقم (ماكفول) بالاستجابة الفورية ومنع أي عملية استيلاء أخرى".

وأشارت "القبس" إلى أن البيت الأبيض شدد على ضرورة ترميم البنية التحتية للمدنيين في جنين بالضفة الغربية، بينما أعلنت السلطات الإسرائيلية عن انتهاء عملية عسكرية أوقعت قتلى وجرحى، فيما خلفت خسائر واسعة.

وقالت "الراي" إن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية أعلن مساء الأربعاء، اختطاف "مواطنة إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية"، من قبل "ميليشيات حزب الله في العراق الموالية لإيران".

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ، إن "إليزابيث تسوركوف، مواطنة إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية، مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها الميليشيات الشيعية كرهينة لديها".

دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد كان يريد بدء الهجوم المضاد في وقت سابق وإنه حث الحلفاء الغربيين على إمداده بالأسلحة من أجل هذا، وذلك وفقا لمقتطفات من حديثه عبر مترجم تم الكشف عنها يوم الأربعاء.

وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى دعمه لانضمام السويد لحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء في محادثات مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، وسط جهود للتغلب على معارضة تركيا هذه الخطوة.

وأشارت "الراي" إلى أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكي، بحثا خلاله اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء، إنه لا توجد أسباب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي ينتهي في 17 يوليو الجاري.