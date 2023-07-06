مدرب غزل المحلة: سأوافق على رحيل أي لاعب حال البقاء بالدوري

أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن لديه مواجهتين هامتين أمام البنك الأهلي وحرس الحدود، مشددًا على قدرة لاعبيه من أجل البقاء في بطولة الدوري المصري، كما أن جماهير الغزل تدعم وتساند الفريق بقوة في ظل وضعه الصعب بجدول الترتيب.

وقال عيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تغيير الاجهزة الفنية هذا الموسم أثر على لاعبي غزل المحلة، بالإضافة لرحيل عدد من العناصر في شهر يناير مثل عبده يحيى بالإضافة لدخول وكلاء اللاعبين والسماسرة في مفاوضات مع اللاعبين".

وأضاف: "طالبت اللاعبين بالبقاء في الدوري، ولن أمانع في رحيل أي لاعب بعد نهاية المسابقة، هناك مفاوضات من أندية آخرى مع بعض اللاعبين".

وأكمل: "جماهير الغزل تدعم الفريق، واللاعبين هم من وضعونا في هذه المحنة، والفوز بالنقاط القادمة هي السبيل الوحيد من أجل الموافقة على اطلاق سراح أي لاعب، لو أي اخفاق لن نتخلى عن أي لاعب".

وأتم: "نتمنى تحقيق نتائج ايجابية خلال المباراتين القادمتين".