العروض الخليجية مستمرة.. هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ لا يزال التساؤل مستمرا عن مستقبل نجم الريدز ومنتخب مصر، خاصة في ظل ارتفاع العروض المقدمة إليه من قبل الأندية السعودية والأوروبية.

وكشفت تقارير صحفية أخيرة، عن رغبة ناديين من الدوري السعودي، في التعاقد مع جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي الحالي.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، الذي يمتلك 80% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قد أعلن أنه استحوذ على أربعة أندية في الدوري السعودي في وقت سابق من هذا الشهر.

هذه الأندية هي: الاتحاد، والأهلي، والنصر، والهلال، وبناء عليه سيتم جذب العديد من النجوم العالميين للعب في صفوف هذه الأندية خلال الفترة المقبلة.

عروض الخليج لضم صلاح

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بعد موسمين في 30 يونيو 2025، ورغم تأكيدات الصحافة البريطانية بأن المصري الدولي قد رفض جميع العروض من كبار الدوري السعودي إلا أن الاهتمام لا يزال مستمرًا.

وبحسب الصحفي، رودي جاليتي، بشبكة “سكاي سبورتس” في تصريحات لشبكة “Give Me Sport” البريطانية، فإن ناديي الهلال والنصر يريدان تدعيم صفوف فريقهما الأول بضم محمد صلاح.

وتابع: “يحاول النصر والهلال جس نبض محمد صلاح من أكثر من جهة لمعرفة إذا ما كان هناك مجال للتفاوض”.

بخلاف العرض السعودي، يتابع باريس سان جيرمان بشكل مكثف محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، ويدرس إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

محمد صلاح لا يزال أحد أهم اللاعبين في ليفربول وأحد أعمدة مشروع الفريق، وهو ما أكده الفرعون المصري من خلال أرقامه في الموسم الماضي، حيث أنهاه بتسجيل 30 هدفًا في 51 مباراة بجميع البطولات المحلية والقارية.

رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن رحيل محمد صلاح، إلا أن بعض الجماهير تنبأت بهذه الخطوة بعد تعاقد ليفربول مع بديله، الأمر الذي رآه البعض ضوء أخضر من الإدارة لرحيل اللاعب.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي، قد أعلن الأحد الماضي، عن تعاقده مع اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي، الذي يلعب جناح بنفس مركز محمد صلاح.

وتعددت الأنباء والتقارير الصحفية الأجنبية والعربية عن اقتراب رحيل محمد صلاح عن فريق الريدز والاحتراف في فريق آخر، إلا أن اللاعب لم يعلن الرحيل رسميا حتى الآن.