مقتل ثلاثة أشخاص في قصف استهدف مبنى سكنيًا بمدينة لفيف الأوكرانية.. فيديو

أفادت السلطات الأوكرانية بأن قصفًا روسيا استهدف مدينة لفيف غرب أوكرانيا وأدى إلى تضرر "بنى تحتية حيوية" في المدينة.

جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وشنت روسيا موجات من القصف بالمسيرات والصواريخ في جميع أنحاء أوكرانيا منذ غزوها هذا البلد في فبراير 2022.

وظلت منطقة لفيف البعيدة مئات الكيلومترات عن الخطوط الأمامية حيث تدور معارك طاحنة، تنعم بحالة من الهدوء إلى حد كبير.

وكتب حاكم لفيف مكسيم كوزيتسكي على “تلغرام”: "تضررت منشأة هامة مرتبطة بالبنية التحتية في لفيف، وهناك جرحى وفقًا لتقارير أولية".

ولم يذكر كوزيتسكي تفاصيل أخرى، ولم يحدد ما إذا كان القصف حصل بطائرات مسيرة أو صواريخ.