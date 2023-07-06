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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيحصلون علي الجنسية الروسية.. حاكم خيرسون يكشف مخطط جديد من موسكو

صدى البلد

أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، أن جميع سكان منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا سيحصلون على الجنسية الروسية بحلول نهاية الصيف الجاري.

وقال سالدو في حواره لوكالة "تاس": “تتم هذه العملية بشكل نشيط للغاية. وقد تمت تجربة كل الآليات بشكل جيد”.

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واضاف سالدو:" وبحلول نهاية الصيف الجاري سيتم منح جوازات السفر الروسية لجميع سكان الضفة اليسرى الذين بلغوا سن تلقي جواز السفر".

واضاف حاكم خيرسون، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن أكثر من 120 ألف شخص من أصل 200 ألف شخص مقيم في منطقة خيرسون قد حصلوا على الجنسية الروسية.

 

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