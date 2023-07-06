الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قامت باعتقال مواطن من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، أن قوات الاحتلال قامت بأعتقال الشاب الفلسطيني مؤمن عاصم نزال ذو الـ 22 عاما، بعد أن هاجمت منزله وفتشته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا من سيلة الظهر، وآخر من قرية طورة جنوب مدينة جنين.

وصرحت مصادر فلسطينية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال قامت بأعتقال المواطن الفلسطيني محمد هشام عطية أبو سيف بعد اقتحام سيلة الظهر ومحاصرة منزله، كما اعتقلت الشاب مجاهد محمد قبها بعد اقتحام قرية طورة في جنوب جنين.