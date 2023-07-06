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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف أسعار MG الجديدة في مصر| صور

أسعار طرازات MG الجديدة
أسعار طرازات MG الجديدة بمصر

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من طرازات السيارات موديل 2022، بالإضافة إلي أن أسعار السيارات الجديدة ارتفعت بشكل غير مسبوق، ويعود ذلك إلي عدة أسباب رئيسية ساعدت على زيادة الأسعار منها، عدم توفر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة، بالإضافة إلي عدم استقرار سعر صرف الدولار .

الاقتصادية الخارقة .. السعر الجديد لـ ام جى 6 فى مصر

مقارنة بين إم جي 6 و كيا سيراتو.. بالأسعار والمواصفات

يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ أسعار جميع إصدارات Mg موديل 2022 داخل سوق السيارات المحلي المصري :  


1- إم جي 5 السيدان


زودت سيارة إم جي 5 بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج إم جي موديل 2022 الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 150 نيوتن/متر، وقوة 120 حصان .

إم جي السيدان الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة إم جي السيدان الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات بأسعار جديدة حيث تباع الفئة الأولي بسعر 679.990 ألف جنيه، بدلا من 649.990  بزيادة قدرت بـ 30 ألف جنيه ، والفئة الثانية سعرها 719.990 ألف جنيه، بدلا من 689.990 الف جنيه، بزيادة 30 ألف جنيه، والثالثة تباع بسعر 749.990 ألف جنيه، بدلا من 689.990 ألف جنيه، بزيادة 30 ألف جنيه .

2- إم جي 6 السيدان

تستمد سيارة إم جي 6 السيدان قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7 ثواني، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم إم جي 6 موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج قوة 169 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر.

إم جي 6 السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

تتواجد إم جي 6 السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار حيث تقدم الفئة الأولي بسعر 889.990 ألف جنيه، بدلا من 849.990  ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 40 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ 929.990  ألف جنيه بدلا من 889.990 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 40 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 954.990 ألف جنيه، ويترفع ليصل الي 914.990 ألف جنيه ، بزيادة قدرت بـ 40 ألف جنيه .

3- ام جى ZS الكورس أوفر

تنتج سيارة إم جي ZS الكروس اوفر الجديدة قوة 119 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتصل سعة محركها الي 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتستهلك إم جي ZS موديل 2022 من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية .

إم جي ZS الكروس اوفر الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة إم جي ZS الكروس اوفر الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بـ 4 فئات مختلفين في الأسعار الأولي تباع بسعر 779.990 ألف جنيه، بدلا من 749.990  بزيادة قدرت بـ 30 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر 804.990 ألف جنيه، بدلا من 784.990 ألف جنيه ، بزيادة قدرت بـ 20 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 819.990  ألف جنيه بدلا من 799.990 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 839.990 ألف جنيه، بدلا من 809.990 ألف جنيه، بزيادة 30 ألف جنيه .

4- إم جي RX5 الـ SUV

تتسارع سيارة إم جي RX5 الـ SUV الجديدة موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتحتاج إم جي RX5 موديل 2022 الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنقل القوة الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 169 حصان .

 إم جي RX5 الـ SUV الجديدة موديل 2022

الفئة الأولى سعرها الآن مليون و79 ألف جنيه بدلاً من 999.990 ألف جنيه بزيادة 80 ألف جنيه.

الفئة الثانية سعرها الان مليون و99 ألف جنيه بدلاً من مليون و19 ألف و990 جنيه بزيادة 80 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سعرها الآن مليون و129 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و49 ألف و990 جنيه بزيادة 80 ألف جنيه.

إم جى 6 السيدان إم جي 5 السيدان ام جى ZS الكورس أوفر ام جى RX5 الـ suv أسعار ام جى RX5 الـ suv 2022

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